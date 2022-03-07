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Народная милиция ДНР сообщила о выходе подразделений республики на границу Запорожской области

19:38, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Народная милиция ДНР сообщила о выходе подразделений республики на границу Запорожской области
Фото: скриншот видео vk.com/mil

Подразделения Донецкой народной республики вышли на границу Запорожской области. Об этом заявила Народная милиция ДНР.

Они установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запорожская область граничит с Донецкой областью на западе.

Вчера глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что военная спецоперация России на Украине спасла сотни тысяч жизней в Донбассе и в Крыму. По его словам, Вооруженные силы Украины должны были атаковать Донбасс и Крым 8 марта 2022 года. Минобороны РФ сегодня сообщило, что войска ЛНР и ДНР установили контроль над 12 населенными пунктами.

Татьяна Леухина
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