Пушилин заявил, что российская спецоперация спасла сотни тысяч жизней

Военная спецоперация России на Украине спасла сотни тысяч жизней в Донбассе и в Крыму. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По данным разведки республики, вооруженные силы Украины должны были атаковать Донбасс и Крым 8 марта 2022 года.

Фото: скриншот mil.ru

«Особое внимание уделялось воспитанию украинских боевиков в духе националистической идеологии, где, прежде всего, насаждались идеи геноцида всего русского, всего православного», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram.

Все последние новости о военной операции России на Украине, реакции и хронология событий — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина