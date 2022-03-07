В Татарстане ночью вновь похолодает до -24 градусов
В Татарстане этой ночью вновь ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В ночь на 8 марта температуры опустятся до -13..-18 градусов, при прояснениях до -19..-24 градусов.
Днем ожидается до -6..-11 градусов. Местами пойдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Морозная погода была и в ночь на 7 марта. Сегодня синоптики рассказали, что похолодание установилось до конца недели. Ночью температуры будут опускаться до -24 градусов, днем — до -12 градусов.
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