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В Татарстане ночью вновь похолодает до -24 градусов

17:59, 07.03.2022
В Татарстане ночью вновь похолодает до -24 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью вновь ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночь на 8 марта температуры опустятся до -13..-18 градусов, при прояснениях до -19..-24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем ожидается до -6..-11 градусов. Местами пойдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Морозная погода была и в ночь на 7 марта. Сегодня синоптики рассказали, что похолодание установилось до конца недели. Ночью температуры будут опускаться до -24 градусов, днем — до -12 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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