До мурашек

В Нижнекамске состоялась мотивационная встреча проекта «Ты можешь всё!»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект «Ты можешь всё!» — инклюзивный. Участниками встречи стали дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, их родные и близкие, работники социальных учреждений, люди, которые готовы принять особенности других людей. Известные и успешные спикеры со сцены Театра юного зрителя рассказывали о своей жизни с инвалидностью, общались, вручали подарки. Как может измениться жизнь после электротравмы и можно ли заниматься музыкой с аномалией развития рук и ног — читайте в материале «Реального времени».

Запрос на инклюзию



Встреча проекта «Ты можешь всё!» состоялась в Нижнекамске при поддержке программы СИБУРа «Формула хороших дел». Волонтеры тепло приветствовали каждого участника, помогали тем, кому это требовалось.

— Мотивационные встречи проекта «Ты можешь всё!» — это всегда яркие эмоции, люди с особой энергетикой, хорошим чувством юмора и значительной долей самоиронии. В Нижнекамске, одном из ключевых городов присутствия компании, мы проводим уже второе подобное мероприятие. В городе есть запрос на интеграцию людей с инвалидностью в активную общественную жизнь, — отметила руководитель программы «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Ведущий и соорганизатор проекта Михаил Четвертаков в родном Дзержинске руководит общественной организацией инвалидов-колясочников «ПараПлан». До травмы, полученной им в 2011 году, мир инклюзии был от него бесконечно далек.

Ведущий и соорганизатор проекта Михаил Четвертаков в родном Дзержинске руководит общественной организацией инвалидов-колясочников «ПараПлан». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я не знал, что делать, пока не увидел других людей на колясках, не узнал, чем мы можем заниматься, какие сферы для нас доступны, пока с ними не подружился. Когда я обрел знания и друзей, я стал достаточно активным человеком, несколько лет мотивировал других. В этом проекте мы привозим спикеров с разными формами инвалидности, которые добились успехов — в общественной ли деятельности, в творчестве или спорте. Они рассказывают свою историю преодоления, тем самым мотивируя на достижение каких-то целей, приобретение активной жизненной позиции. Если судить по обратной связи, проект принес даже больше пользы, чем мы ожидали. На встречах люди знакомятся, подталкивают друг друга к новым свершениям, новым проектам, — рассказал Михаил Четвертаков.

В этом году заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина стала участником проекта второй раз. Первая встреча оставила после себя только приятные впечатления. По ее мнению, такие встречи помогают разрушать межличностные барьеры, стирать негативные установки.

Марина Камелина: «На мотивационной встрече ты видишь, насколько сильным может быть человек, и говоришь себе: «Ты можешь всё!». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— На отчетной сессии в феврале был обозначен один из приоритетов развития нашего города: мы хотим сделать Нижнекамск городом равных возможностей. Но инклюзивная среда — это не только пандусы, низкопольные автобусы и трамваи, детские сады и школы для детей с ОВЗ, обустройство комфортной среды в общественных пространствах. Инклюзивная среда — это когда мы независимо от наших способностей и особенностей общаемся, бываем вместе на мероприятиях. И проект «Ты можешь всё!» дает нам такую возможность. В прошлом году мама особенного ребенка благодарила организаторов проекта за то, что она смогла увидеть живой пример успеха человека с инвалидностью. До этого она не могла и думать, что ее сын может чего-то достигнуть, развить свой талант. Такие встречи, как сегодняшняя, важны и для здоровых людей. У каждого из нас бывают времена, когда опускаются руки, гаснет надежда. И в этот момент можно вспомнить спикеров проекта. На мотивационной встрече ты видишь, насколько сильным может быть человек, и говоришь себе: «Ты можешь всё!». Действительно, вместе мы можем многое. А то, как мы относимся к мужественным людям, показывает, насколько развито наше общество, — подчеркнула Марина Камелина.



Социальную значимость проекта отметил и руководитель службы по работе с государственными органами по РТ Станислав Мартыненко.

— Мы стараемся наполнить жизнь города мероприятиями, которые способствуют развитию комфортной городской среды, повышению уровня жизни. Инклюзия — один из фокусов программы социальных инвестиций. Опыт прошлого года в Нижнекамске и опыт других географий компании доказывает, что проект нужен, что люди ждут этого события. Эмоции, которые получает каждый участник встречи, сближают и ободряют — «Ты можешь всё!». Консолидация общества позволяет дальше двигаться и развиваться, — уверен Станислав Мартыненко.

Откровенный разговор

Чтобы попасть на встречу, достаточно было просто заранее зарегистрироваться. Участие — бесплатное, более того, самая активная участница встречи получила в подарок наушники. Однако самым ценным подарком для всех пришедших в этот день на встречу стали откровения спикеров проекта. Людей, которые могли бы навсегда замкнуться в ограниченном мирке своей инвалидности, но преодолели себя и поделились своим опытом, энергией и позитивом.

Павел и Нина Бухановы. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первая часть встречи началась с выступления Нины и Павла Бухановых. Мать и сын прочитали стихи о доле «мужественных людей». Затем ведущий представил первого спикера встречи — Веронику Лазареву.

Уроженка Набережных Челнов рассказала, как она оказалась в детском доме с врожденной аномалией рук и ног, как научилась стоять, а потом и ходить. Как терпела обиды в приемной семье, как вернулась в родную. Как музыка помогла ей принять себя.

Вероника Лазарева: «Будет очень здорово, если моя личная история подвигнет кого-то из участников мероприятия на новые свершения». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Когда я занялась музыкой, начала петь, участвовать в конкурсе, мне стало уже не так сложно выносить взгляды людей на улице. Я была не просто девочка «смотрите, что с ней», а уже «я ее по телевизору видела». Это помогло мне по-другому взглянуть на себя, на мир вокруг. Сегодня на встрече я сделала еще один шаг к новой жизни, к будущему. Я на сцене не первый раз, но впервые рассказываю про свою жизнь. В зале темно, но чувствую внимание зрителей. На встрече проекта «Ты можешь всё!» создана уникальная среда взаимного уважения и всеобщей радости. Будет очень здорово, если моя личная история подвигнет кого-то из участников мероприятия на новые свершения. Особенно если кто-то из людей с инвалидностью, пришедших сегодня на встречу, скажет себе, что запираться в четырех стенах больше нельзя, что нужно выходить из дома, начинать жить активно и интересно, — поделилась Вероника Лазарева.



Вероника Лазарева захватила внимание зрителей. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Девушка сыграла на синтезаторе мелодию из кинофильма «Титаник», с которой она когда-то дебютировала на конкурсе, а потом предложила зрителям попробовать сыграть вместе с ней. Пара ребят из зрительного зала поднялись на сцену и старательно повторяли движения за Вероникой. После чего настал черед общения с залом. Отвечая на вопросы участников встречи, Вероника рассказала, как прыгала с парашютом с высоты 4 тысячи метров, в каких конкурсах участвовала, с кем из звезд успела спеть дуэтом, как мечтает открыть собственную инклюзивную музыкальную студию и многое другое. Свое выступление она завершила песней собственного сочинения «Замечая».



— Я давно знаю Веронику, еще с конкурса «Жемчужина Татарстана». Проект дал нам возможность еще раз встретиться, пообщаться вживую. Я была рада услышать, как она поет. Приятно было увидеть и других знакомых, например, Михаила Четвертакова. Мы с ним подружились на встрече в прошлом году, — рассказала Эльвира Аскарова.

Живое общение — настоящая ценность для Эльвиры, особенно после той снежной зимы, которая выдалась в этом году и серьезно ограничила мир инвалида-колясочницы. Однако ни зима, ни прикованное к коляске тело не помешали ей с оптимизмом смотреть в будущее. Во время перерыва, пока участники встречи пили чай с пирожками, Эльвира поинтересовалась у Михаила Четвертакова организацией прыжка с парашютом.

— Встречи с такими людьми, как Михаил Четвертаков и Вероника Лазарева, дают нам стимул жить, превозмогать болевые ощущения. Когда я готовилась к встрече, несколько раз прочитала информацию о спикерах. Но эмоции, какая-то радость появились только после личного общения. Встреча превзошла все самые смелые ожидания. Такие встречи очень нужны и важны, — считает активист сообщества онкопациентов «Мы вместе — Без Бергэ», участница мероприятия Вера Барышникова.

«Город возможностей»

После кофе-брейка на сцену ТЮЗа вышли модераторы проекта «Город возможностей» Алексей Транцев, Ольга Лифанова и Дарья Сулоева. Бесплатный федеральный онлайн-проект, посвященный инклюзивному блогингу, объединяет более 420 городов и 2 200 блогеров со всей страны.

Слева направо: Дарья Сулоева, Алексей Транцев, Ольга Лифанова. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сегодня в Нижнекамске мы открываем третий сезон проекта «Город возможностей». Мы учим активных людей с инвалидностью и инклюзивное сообщество правильно рассказывать о себе, использовать инвалидность как средство продвижения в рассказе о своих социальных проектах и услугах. С инвалидностью ты в любом случае отличаешься, ты заметен, и это создает тебе преимущество в социальных сетях и рекламных кампаниях. Благодаря поддержке компании наш проект выпускает прямые эфиры и подкасты каждый месяц, проводит конкурсы с открытым участием для всех регионов России. Лучшие участники этого сезона осенью отправятся в полностью оплаченный инклюзивный блог-тур в Москву, — раскрыл подробности проекта Алексей Транцев.



Алексей Транцев считает, что активная жизнь в социальных сетях ведет за собой и активную жизнь вне дома. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Алексей считает, что активная жизнь в социальных сетях ведет за собой и активную жизнь вне дома. Участники проекта учатся показывать себя, находят друзей, когда искренне рассказывают о том, что у них протезы, они передвигаются на коляске или совсем ничего не видят. Алексей говорит со знанием дела, в 18 лет он потерял руки после электротравмы. Оставшись без рук, он не потерял себя, окончил вуз и основал межрегиональный Инклюзивный ресурсный центр, работает тренером.



Еще один модератор проекта Ольга Лифанова не видит с рождения. Но и она не потерялась в жизненных реалиях, сейчас она руководит массажным салоном. Она рассказала, как искала свои преимущества и училась доносить их до своих потенциальных клиентов. Страничка в социальной сети «ВКонтакте» не только приносит ей радость общения, но и привлекает клиентов. Ее опыт показался полезным присутствующим на встрече незрячим студентам нижнекамского медколледжа, обучающимся массажному делу.

Ильмир учится на массажиста в нижнекамском медицинском колледже. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Ольга очень здорово рассказывает. И про свое дело, и про блог. Не знаю, смогу ли применить эти знания в жизни, но слушать очень интересно, — рассказал Ильмир из Набережных Челнов.



Модераторы проекта «Город возможностей» ответили на вопросы зрителей, вручили самой активной участнице встречи подарок и рассказали о том, как правильно себя вести рядом с инвалидом.

— Вот бы в зале были не только люди с ограниченными возможностями, но и те, кто считает себя здоровыми. Им будет полезно увидеть, чего могут добиться инвалиды. Эти ребята просто хотели быть частью общества, и у них получилось. Они стали крутыми, в то время как обычные здоровые люди тратят время на плохие привычки. Пока ты ноешь и сидишь дома, ты не понимаешь, что есть такой крутой мир, где можно стать лучшей версией себя. Спикеры, которые сегодня выступали, очень мотивируют. Их не хочется жалеть, ими хочется восхищаться, — заявила педагог-организатор гимназии-интерната №13 Лилия Загрутдинова.

Когда есть надежда

Мотивационную встречу посетили более 150 человек.

— Сегодня здесь встретились люди, единые духом. Такая встреча влечет вперед, зовет подняться над собой и своими проблемами. Когда ты видишь в других частицу себя, отражения своей боли, своей радости, ты перестаешь быть одиноким. Радостно видеть людей, превзошедших свои возможности, умеющих радоваться жизни. Они не хнычут, не борются с судьбой, а дружат. Это одухотворяет, — поделилась эмоциями после выступления Нина Буханова.

Долгие годы Нина Федоровна возглавляла школу-интернат «Надежда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которую сама же и создала, желая лучшего будущего для сына. Накануне мероприятия соорганизаторы проекта «Ты можешь всё!» Михаил Четвертаков и Вероника Лазарева посетили школу-интернат. Все желающие смогли попробовать себя в игре на синтезаторе и сфотографировались с Михаилом и Вероникой.

Вероника Лазарева играет на синтезаторе для учеников школы-интерната «Надежда». из соцсетей

— Такие встречи — это всегда что-то новое для наших ребят: новые знания, впечатления и знакомства. Благодаря проекту «Ты можешь всё!» и тем людям, которые приезжают в наше учреждение, мы знакомим ребят с позитивными, добрыми, энергичными людьми. Важно, чтобы они видели перед собой успешные примеры, знали, чем можно заниматься в жизни и как развиваться, а также поверили в себя, — отметила директор школы-интерната «Надежда» для детей с ОВЗ Людмила Зайцева.



Дамир, который тоже учится в «Надежде», Веронику, Михаила и одноклассников увидел только в холле Театра юного зрителя. Особенности здоровья не позволяют ему посещать школу. Поэтому вылазке на мотивационную встречу Дамир рад, как и его родители.

— Я участвовала в проекте в прошлом году. Та встреча дала мне столько сил, что я пообещала себе, что ни за что не пропущу следующую. Сначала зарегистрировалась сама, потом и Дамира зарегистрировала. Решила показать ему этот зал, спикеров. Если для меня это важно, то для него это важно вдвойне. Встреча вызвала очень много эмоций — и восхищение, и радость, и слезы, — рассказала Айгуль.