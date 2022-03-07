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Системообразующие организации продолжат получать господдержку

15:52, 07.03.2022
Системообразующие организации продолжат получать господдержку
Фото: wikimedia.org

В России возобновляется действие введенных в 2020 году антикризисных адресных мер поддержки системообразующих организаций, продукция или услуги которых важны для жизнеобеспечения, сообщили в правительстве РФ.

В перечень мер поддержки входят государственные гарантии по реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

Потенциальным участникам программы нет необходимости проводить оценку финансовой устойчивости. Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин ранее заявлял, что ведомство считает нужным поддержать ипотечные программы с государственным субсидированием кредитной ставки в рамках правительственных антикризисных мер.

Маргарита Головатенко
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