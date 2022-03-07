Доллар и евро достигли исторических максимумов на рынке Forex

Фото: Анна Сейтумерова

Доллар и евро во время валютных торгов на рынке Forex достигли исторических максимумов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные рынка.



По состоянию на 11.16 доллар на рынке Forex достиг уровня 137,85 рубля. Евро в 11:52 мск на Forex был на уровне 147,51 рубля. Так, рубль ускорил падение до исторических минимумов.

По состоянию на 12.51 на Forex доллар составлял 131,25 рубля (+7,77%), а евро находился на уровне 143,3 рубля (+25,72%).

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После обвала на фондовом и валютном рынках на позапрошлой неделе на фоне реакции мирового сообщества на спецоперацию России на Украине все последующие дни прошли в атмосфере жесточайшего рыночного давления на рубль.

Курсы доллара и евро сильно росли в цене, уже 3 марта доллар превысил отметку в 110 рублей, а евро поднимался до 124 рублей. О том, какая ситуация ожидается на валютных рынках — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко