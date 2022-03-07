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В Казани усилят работу автобусного маршрута №29

14:39, 07.03.2022 2
В Казани усилят работу автобусного маршрута №29
Фото: Илья Репин (архив)

Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин и председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков проверили работу автобусного маршрута №29. По итогам проверки перевозчику поручено усилить его работу.

Отмечается, что проверка прошла по просьбе пассажиров. В частности, горожане жаловались на долгое ожидание транспорта. Работу маршрута оценили на остановке «Энергетический университет».

Фото: Комитет по транспорту Казани

Кроме того, на протяжении недели Сафин будет проводить мониторинг автобусного маршрута №29 в особом режиме, сообщает телеграм-канал Комитета по транспорту Казани.

Вчера стало известно, что в районах Татарстана разработают модели эффективной системы работы пассажирского транспорта. На эти цели предусмотрели 35,6 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоБизнесТранспортУслуги Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 мар
    Пока ждешь автобус 62 маршрута,мимо проходят три автобуса маршрута 29.Не хотите проверить как часто ходит автобус 62??И соблюдение в автобусе социальной дистанции на головах друг у друга?
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  • Анонимно 07 мар
    Это всё заговор 89 маршрута!
    Вот кого проверять надо!
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