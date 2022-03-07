В Казани усилят работу автобусного маршрута №29

Фото: Илья Репин (архив)

Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин и председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков проверили работу автобусного маршрута №29. По итогам проверки перевозчику поручено усилить его работу.

Отмечается, что проверка прошла по просьбе пассажиров. В частности, горожане жаловались на долгое ожидание транспорта. Работу маршрута оценили на остановке «Энергетический университет».



Фото: Комитет по транспорту Казани

Кроме того, на протяжении недели Сафин будет проводить мониторинг автобусного маршрута №29 в особом режиме, сообщает телеграм-канал Комитета по транспорту Казани.

Вчера стало известно, что в районах Татарстана разработают модели эффективной системы работы пассажирского транспорта. На эти цели предусмотрели 35,6 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова