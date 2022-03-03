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На Мосбирже курсы доллара и евро обновили исторический максимум

11:06, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
На Мосбирже курсы доллара и евро обновили исторический максимум
Фото: pixabay.com

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 110 рублей, тем самым обновив исторический максимум.

По данным торгов, рекорд побил и курс евро, который поднялся выше 124 рублей, передает ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

Вчера курсы доллара и евро также обновили исторический максимум. В ходе торгов на Мосбирже доллар превысил 109,185 рубля, курс евро составлял более 122 рублей.

В Минфине РФ на фоне нестабильной геополитической ситуации вместо скупки иностранной валюты жителям страны рекомендуют вкладываться в золото. По словам главы ведомства Антона Силуанова, американская валюта является более волатильной и подвержена разного рода рискам.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Экономика

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