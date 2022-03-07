Глава ЛНР: большая часть республики освобождена
Большая часть Луганской народной республики (ЛНР) освобождена, она находится под контролем. Все жизненно важные предприятия работают в штатном режиме. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, в то же время практически взяты в кольцо Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Пасечник отметил, что за эти города идут тяжелые бои. Однако операция идет согласно плану, отклонений от которого не наблюдается, передает ТАСС.
По данным Минобороны России, за время спецоперации на Украине уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры. В том числе ликвидированы 82 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 76 радиолокационных станций.
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