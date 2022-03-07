Глава ЛНР: большая часть республики освобождена

Большая часть Луганской народной республики (ЛНР) освобождена, она находится под контролем. Все жизненно важные предприятия работают в штатном режиме. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в то же время практически взяты в кольцо Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Пасечник отметил, что за эти города идут тяжелые бои. Однако операция идет согласно плану, отклонений от которого не наблюдается, передает ТАСС.

Фото: vk.com/mil

По данным Минобороны России, за время спецоперации на Украине уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры. В том числе ликвидированы 82 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 76 радиолокационных станций.



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Диана Жиленкова