Студентка из Татарстана завоевала титул «Краса студенчества России — 2022»

Студентка Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Камилла Прахова стала обладательницей титула «Краса студенчества России — 2022». Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи РТ.

Финал Национального конкурса красоты и таланта прошел в Самаре. В нем участницы представили новые творческие номера, созданные в течение одного дня. Особое внимание жюри привлек интеллектуальный конкурс «Новости регионов», в котором участницы в роли телеведущих рассказали о своем родном крае. Окончанием конкурса стали дефиле в этнических костюмах и байкерском стиле. За победу боролись 56 студенток из 44 регионов страны.

Камилла Прахова — лауреат Международной научно-практической конференции European scientific conference и Международной научно-практической конференции European scientific conference. Также она является обладателем диплома первой степени за выступления на Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в 21 веке». Участница сборной КНИТУ по фитнес-аэробике и сборной ФТЛПМ. Организатор таких спортивных мероприятий, как республиканская смена «Патриот» и военно-спортивная игра «Зарница».

Российский Союз Молодежи проводит этот конкурс в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» уже 8 лет. Заявки на участие в конкурсе в 2022 году прислали более 300 девушек в возрасте от 16 до 35 лет.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Вчера в Казани подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В нем приняли участие более 300 человек, среди которых две сотрудницы «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. Победу в номинации «Моя судьба — моя профессия» одержала аппаратчик предприятия Розалия Парфенова. В торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, и в награждении победителей конкурса принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. О том, как поздравляли женщин Нижнекамска, — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин