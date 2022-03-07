В Казани задержали троих предполагаемых участников массовой драки

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана задержали троих предполагаемых участников массовой драки, произошедшей накануне на улице Восстания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции. К приезду полицейских участники драки уже успели скрыться. По записям с камер видеонаблюдения установили, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего, а также устанавливают причастных к драке.

Видеокадры с места происшествия попали в социальные сети. По словам очевидцев, участниками драки стали подростки, которые взяли с собой арматуру и дубинки.



Диана Жиленкова