Детская смертность в России за последние десятилетия снизилась более чем в два раза

Фото: Максим Платонов (архив)

В России смертность детского населения за последние десятилетия снизилась более чем в два раза, в том числе благодаря снижению младенческой смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С 2006 года в стране проводится скрининг на пять генетических заболеваний. За это время обследовали более 23 млн новорожденных. В следующем году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний. В этом году закупят оборудование для этого, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова описала особенности постковидного синдрома у детей. Чаще всего они сталкиваются с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом.

Татьяна Леухина