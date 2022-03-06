В Татарстане подтвердили 1 127 новых заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане выявили 1 127 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 181 заражение приходится на детей младше 18 лет. Больше всего новых случаев обнаружено в Казани (354). За все время пандемии инфекцию подхватили 125 539 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы 158 человек, по данным Минздрава РТ — 137. В общей сложности выздоровели 98 889 человек, в том числе 2 787 — за минувшие сутки.

Фото: Ринат Назметдинов

Коронавирус стал причиной смерти еще пяти заболевших. Всего инфекция унесла жизни 1 753 жителей РТ.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова