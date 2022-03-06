В Зеленодольском районе мальчик пострадал в результате отравления угарным газом
В пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района РТ ребенок пострадал в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Мальчика 2012 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» госпитализировали в Зеленодольскую детскую городскую больницу. Причина происшествия устанавливается.
Также сегодня вечером в больницу попал парень 2000 года рождения в Казани. Он отравился угарным газом в бане.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым