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В Зеленодольском районе мальчик пострадал в результате отравления угарным газом

23:20, 06.03.2022
В Зеленодольском районе мальчик пострадал в результате отравления угарным газом
Фото: Максим Платонов (архив)

В пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района РТ ребенок пострадал в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Мальчика 2012 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» госпитализировали в Зеленодольскую детскую городскую больницу. Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня вечером в больницу попал парень 2000 года рождения в Казани. Он отравился угарным газом в бане.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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