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В Казани госпитализировали юношу из-за отравления угарным газом в бане

22:45, 06.03.2022
В Казани госпитализировали юношу из-за отравления угарным газом в бане
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вечером госпитализировали парня 2000 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня вечером в частном доме в Советском районе. Юноша отравился угарным газом в бане. Его госпитализировали в больницу №7. Причина происшествия устанавливается.

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром в столице Татарстана в жилом доме на улице Новаторов два человека отравились угарным газом. Они отказались от госпитализации.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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