В Казани два человека отравились угарным газом

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана в жилом доме на улице Новаторов два человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.



По данным ведомства, пострадали мужчина 1976 года рождения и женщина 1987 года рождения. Им диагностировали отравление угарным газом легкой степени тяжести. От госпитализации казанцы отказались. Причина происшествия выясняется.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в Казани угарным газом отравились еще три человека, среди которых — мальчик 2013 года рождения. Ребенку диагностировали отравление средней степени тяжести, взрослым — легкой степени. По данному факту прокуратура начала проверку.



Диана Жиленкова