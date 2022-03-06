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В Казани два человека отравились угарным газом

14:15, 06.03.2022 1
В Казани два человека отравились угарным газом
Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана в жилом доме на улице Новаторов два человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, пострадали мужчина 1976 года рождения и женщина 1987 года рождения. Им диагностировали отравление угарным газом легкой степени тяжести. От госпитализации казанцы отказались. Причина происшествия выясняется.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в Казани угарным газом отравились еще три человека, среди которых — мальчик 2013 года рождения. Ребенку диагностировали отравление средней степени тяжести, взрослым — легкой степени. По данному факту прокуратура начала проверку.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Уже и дома находиться опасно
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