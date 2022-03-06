Путин подписал закон о моратории на штрафы для энергокомпаний, которые не установили «умные» счетчики

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2024 года на штрафы для сетевых организаций и поставщиков электроэнергии, которые не установили «умные» счетчики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь эти организации нельзя привлекать к административной ответственности в случае нарушения обязанностей по установке (замене) «умных» счетчиков до 2024 года, когда на отечественном рынке появятся приборы учета электрической энергии, соответствующие требованиям законодательства РФ.

По действующему законодательству, с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии. С 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно «умные» счетчики.

В феврале прошлого года «Татэнергосбыт» оценил стоимость одного «умного» счетчика в 5 428 рублей.



Татьяна Леухина