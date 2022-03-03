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Захарова заявила, что сайт российского МИД подвергается беспрецедентным кибератакам

17:24, 03.03.2022
Захарова заявила, что сайт российского МИД подвергается беспрецедентным кибератакам
Фото: commons.wikimedia.org

Сайт Министерства иностранных дел России подвергается беспрецедентным кибератакам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, одна из причин — попытка ограничить доступ общественности к фактам нарушения прав человека правительством Украины. Захарова отметила, что доказательства преступлений киевского режима РФ собирала в течение восьми лет.

Речь идет в том числе о многочисленных доказательствах «бесчеловечных расправ над гражданами Донбасса», сообщает «РИА Новости».

Диана Жиленкова
Общество

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