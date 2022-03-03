Захарова заявила, что сайт российского МИД подвергается беспрецедентным кибератакам

Сайт Министерства иностранных дел России подвергается беспрецедентным кибератакам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, одна из причин — попытка ограничить доступ общественности к фактам нарушения прав человека правительством Украины. Захарова отметила, что доказательства преступлений киевского режима РФ собирала в течение восьми лет.

Речь идет в том числе о многочисленных доказательствах «бесчеловечных расправ над гражданами Донбасса», сообщает «РИА Новости».

Диана Жиленкова