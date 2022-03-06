«Зенит-Казань» обыграл «Зенит-СПб»

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Зенит-СПб». Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 28:26).

В составе казанской команды отличились Бартош Беднож, Алексей Кононов, Максим Михайлов, Дмитрий Щербинин, Андрей Сурмачевский и др. В следующий раз спортсмены сыграют с новосибирским «Локомотивом». Игра состоится 12 марта, сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: zenit-kazan.com

В феврале «Зенит-Казань» обыграл итальянскую «Монцу» в матче Кубка ЕКВ. Матч прошел в Италии и завершился со счетом 3:1 (25:14, 25:20, 19:25, 25:19). Также казанский клуб обыграл оренбургский «Нефтяник» со счетом 3:0.

Диана Жиленкова