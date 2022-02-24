«Зенит-Казань» обыграл «Монцу»
«Зенит-Казань» обыграл итальянскую «Монцу» в матче Кубка ЕКВ. Игра прошла в Италии и завершилась со счетом 3:1 (25:14, 25:20, 19:25, 25:19).
В следующий раз «Зенит-Казань» сыграет с «Динамо Москва». Матч состоится 27 февраля.
На прошлой неделе «Зенит-Казань» обыграл оренбургский «Нефтяник» в матче Суперлиги Париматч. Встреча проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0. Также в этом месяце казанская команда обыграла «Кузбасс» во втором матче 1/4 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:1 (25:18, 25:13, 22:25, 25:14).
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