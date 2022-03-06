Болгария заявила о готовности закрыть свои порты для российских судов

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сабев заявил, что власти страны готовы закрыть порты для российских кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минтранса, в национальных интересах страны остановить спецоперацию на Украине. Он считает, что Евросоюз выстроил достаточно эффективную экономическую блокаду для России, и поэтому решение Болгарии — самое эффективное. При этом Сабев не уточнил, когда может начать действовать запрет для российских судов.

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1 марта власти Канады заявили, что планируют запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды. Решение должно начать действовать на этой неделе. Запрет коснется всех принадлежащих или зарегистрированных в России кораблей и рыболовных судов.

Дарья Акимова