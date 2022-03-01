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Канада запретит российским судам заходить в порты и воды страны

21:29, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Канада запретит российским судам заходить в порты и воды страны
Фото: pixabay.com

Канада планирует запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

Отмечается, что решение вступит в силу позднее на этой неделе. По заявлению канадского кабмина, оно является частью усилий партнеров «Большой семерки» и стран-единомышленников, которые направлены на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за ситуацию на Украине.

Запрет коснется всех принадлежащих или зарегистрированных в России кораблей и рыболовных судов.

Фото: wikipedia.org

Сегодня в Великобритании приняли закон, который предусматривает полный запрет судам, имеющим отношение к России, заходить в порты страны. Ранее Минтранс страны проинструктировал британские порты не предоставлять доступ российским судам.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 01 мар
    жаль канадцев, через Азов теперь тоже только на байдарках плавать будут
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  • Анонимно 01 мар
    клиновый сироп пусть теперь ишаками возят
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