Сегодня в Татарстане снег, сильный ветер и до -13 градусов

В воскресенье, 6 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью снег, в отдельных районах метель. Днем местами небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ожидается ветер северный, северо-западный сильный, порывами ночью до 17—22 м/с, днем местами до 15—18 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Максимальная температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов. В Казани ожидается от -9 до -11 градусов. В Набережных Челнах синоптики обещают от -11 до -13 градусов.