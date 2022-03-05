Турция заявила, что не планирует вводить санкции против России

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не планирует вводить санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Калына, в настоящее время у властей страны нет плана по введению ограничительных мер против России и они должны действовать с учетом приоритетов своей страны. Он считает, что должен оставаться канал для диалога с РФ, и Турция хочет выступить на стороне тех, кто будет вести переговоры с Россией.

Также Калын добавил, что у обеих стран тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа и сельское хозяйство. Поэтому Турция не намерена принимать меры, которые могут ей повредить.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что воздушное пространство страны должно оставаться открытым для самолетов России.



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Дарья Акимова