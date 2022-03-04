Воздушное пространство Турции останется открытым для России и других стран

Фото: Максим Платонов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что воздушное пространство страны должно оставаться открытым для самолетов России и других государств. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы МИД, важно, чтобы небо оставалось открыто в стратегическом и гуманитарном плане. Это касается и Турции, и стран, вводящих санкции против России из-за ситуации на Украине, а также их граждан.

Фото: pixabay.com

Он также добавил, что власти Турции принимают меры по безопасной эвакуации своих граждан с Украины. Помимо этого, они могут организовать встречу глав МИД России и Украины на дипломатическом форуме в Анталье, который должен пройти с 11 по 13 марта, если условия будут подходящими.

Небо для российских самолетов закрыли многие страны. Среди них США, а также Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и др. В качестве ответной меры Россия ограничила полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания и др. Кроме того, закрыто воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия и Франция.



Дарья Акимова