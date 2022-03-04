В Казани в магазине «Золотое яблоко» образовались большие очереди — видео

Фото: скриншот видео

В Казани в магазине «Золотое яблоко», расположенном в центре города по адресу: ул. Пушкина, 2, наблюдаются огромные очереди. Видео снято меньше часа назад.

На кадрах видно, что огромная цепочка покупателей растянулась на несколько метров. Люди стоят с корзинами в ожидании оплаты своих покупок на кассе.

Вчера огромные очереди в Казани наблюдались в торговом центре «Мега» в магазине IKEA. С сегодняшнего дня IKEA временно приостановила работу в России.

Дарья Акимова