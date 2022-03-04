«Ак Барс» вновь уступил омскому «Авангарду»

Казанский «Ак Барс» уступил омскому хоккейному клубу «Авангард». Матч завершился со счетом 2:5.

В первом периоде счет открыл «Авангард», но казанцам удалось сравнять счет — шайбу в ворота омской команды забросил Эрик Фер. Однако затем «Авангард» вновь выбился вперед. Следом «Ак Барс» сравнял счет. Первый период закончился со счетом 2:2.

Во втором периоде «Авангард» забросил еще две шайбы казанцам. Счет по его итогам составил 2:4. В третьем периоде «Ак Барсу» отыграться не удалось.

Напомним, 2 марта «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» в матче плей-офф — он закончился со счетом 1:2. Игра проходила в Казани на «Татнефть Арене».



Татьяна Демина