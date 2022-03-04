Экономическая оценка запасов охотничьих животных Татарстана составляет более 2 млрд рублей

Экономическая оценка запасов охотничьих животных Татарстана составляет более 2 млрд рублей. Этот показатель вырос на 20% за последний год и на 73% за 10 лет. Об этом заявил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Основной фактор увеличения — рост численности охотничьих ресурсов, в частности лося и косули. За 10 лет прирост численности лося увеличился на 116% и составил 6,5 тысячи особей, а косуль на 825% — 9 079 животных.



Фото: ojm.tatarstan.ru

— В текущем же году было заготовлено 282 тонны сена и 18 тысяч веников, выложено 32 тонны минеральной подкормки, проложено 925 километров троп к кормушкам животных, — передает его слова пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Охотхозяйственную деятельность на территории 98 охотничьих хозяйств ведет 71 охотпользователь. В охотничий фонд республики включен 81 вид животных. Только за последние 5 лет фауна республики пополнилась двумя новыми видами охотничьего ресурса — марал и пятнистый олень.

10 марта в Татарстане завершится перепись животных. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению животных и птиц.



Татьяна Леухина