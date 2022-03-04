Объявлен конкурс на должность замруководителя исполкома Челнов

В Набережных Челнах объявили конкурс на должность заместителя руководителя исполнительного комитета, который будет курировать вопросы строительства, архитектуры и землепользования, сказано на официальном сайте города.



Среди основных требований к кандидатам: высшее образование по направлению деятельности, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Будущий руководитель должен знать относящиеся к исполнению обязанностей на вакантной месте законы и нормативные правовые акты.

Недавно бывший заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков занял должность заместителя директора казанского СМУ-88. О том, что Ильмир Исхаков покинул пост замруководителя исполкома Челнов, стало известно в середине февраля. На должности Исхаков курировал сферу строительства и архитектуры. Ильмир Исхаков проработал в челнинском исполкоме шесть лет. Сначала возглавлял Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития, а после стал заместителем руководителя исполкома.

Маргарита Головатенко