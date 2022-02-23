В Авиастроительном районе Казани прокуратура выявила нарушения по очистке крыш домов от снега и наледи

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Авиастроительного района Казани проверила своевременную очистку кровель многоквартирных жилых домов. Нарушения были выявлены в работе ряда управляющих компаний, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Так, ООО «Комфорт +» не провело своевременную очистку от снега, наледи и сосулек крыш домов на улицах Лукина, Максимова и 2-ой Ленинградской. Кроме того, подобные нарушения были обнаружены в работе ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района», ТСЖ «Икар-1» и др.

Фото: realnoevremya.ru

В адрес руководителей управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений, а также привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Недавно в Лаишево районная прокуратура после проверки вынудила коммунальные службы убрать снег с улиц и крыш муниципальных учреждений города. Также в ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки снега на территории Лаишево.



Диана Жиленкова