Автодорога Казань — Малмыж вошла в состав трассы М-7 «Волга»

Фото: Максим Платонов

Автомобильная дорога Казань — Малмыж включена в состав трассы М-7 «Волга». Теперь автодорога протяженностью 111,4 км именуется М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городу Киров. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорога проходит по трем районам Татарстана: Высокогорскому, Балтасинскому и Арскому. Средняя интенсивность движения — 8,5 тысячи автомобилей в сутки. Так, на территории республики протяженность трассы М-7 составляет 575,971 км.

Общая протяженность дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — 2300,728 км, из них в Татарстане — 1152,6 км, Чувашии — 306,6 км, Марий Эл — 396,4 км, Ульяновской области — 444,9 км.

Фото: rosavtodor.gov.ru

В понедельник сообщалось, что работы по усилению пролета моста через Свиягу на 757-м км трассы М-7 «Волга» завершены на 30%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Рабочие уже заменили ригель на четвертой опоре и приступили к замене 10 подферменников и опорных частей. После этого планируется начать санацию трещин на пяти опорах. Вместе с этим на мосту усиливают пролетные строения металлоконструкциями, общий вес которых достигает 87 тонн. На данный момент смонтировано 26 тонн элементов, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».



Максим Кокунин