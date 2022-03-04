В Татарстане отменили карантин по заболеваемости скота в селах Сармановского района

Фото: Максим Платонов

В Татарстане отменили карантин, установленный ранее в связи с неблагополучием по заболеванию крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом. Указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.



Карантин отменяется в ранее установленных эпизоотических очагах: на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, д. 55а и в личном подсобном хозяйстве по улице Ленина, д. 73 в селе Верхние Чершилы в Верхне-Чершильском сельском поселении Сармановского района.

Соответственно, карантин отменен в неблагополучном пункте в селе Верхние Чершилы и в угрожаемой зоне в пределах территории, прилегающей к неблагополучному пункту, радиус которой составляет не менее 10 км от его границ.

На указанных территориях в течение года запрещен ввоз животных, не вакцинированных против заразного узелкового дерматита и вывоз восприимчивых животных за пределы неблагополучного пункта.

Фото: Максим Платонов

Карантин ввели из-за заболевания скота в конце января. В угрожаемую зону вошли деревни Нижние Чершилы, Языково, Дружба, Пробуждение, Мустафино, Юлтимерово, села Ляки, Петровский Завод, Янурусово, Старый Дрюш и др.

Маргарита Головатенко