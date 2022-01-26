В Татарстане ввели карантин в 29 селах и деревнях из-за заболевания скота
В Татарстане установили карантин на территории 29 сел и деревень из-за заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Очаги заболевания выявлены на территориях личного подсобного хозяйства в селе Верхние Чершилы. Также в угрожаемую зону вошли деревни Нижние Чершилы, Языково, Дружба, Пробуждение, Мустафино, Юлтимерово, села Ляки, Петровский Завод, Янурусово, Старый Дрюш и др.
В этом месяце в двух сельских поселениях РТ отменили карантин по бешенству животных. Так, ограничительные мероприятия отменили в личном подсобном хозяйстве в селе Карелино по ул. Хади Такташа, 10 и в деревне Старый Завод по улице Советской, 2. Также ограничения сняли с близлежащей территории.
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