Swarovski приостановила продажи в России

Компания Swarovski объявила о приостановке работы на территории России. Продажи в интернет-магазинах для россиян тоже временно недоступны, сообщили в компании.



«В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона», — сказано в сообщении на сайте бренда.

Swarovski AG — австрийская компания, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений и хрустальных фигурок, а еще на огранке драгоценных камней. В компании производят и готовые светильники и люстры, оптическое оборудование.

Фото: скриншот/swarovski.com

В связи с ситуацией на Украине многие компании объявляют о приостановке работы в России. Среди них, например, технологические компании (накануне о приостановке работы заявил крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk) и сети магазинов одежды (например, Hennes & Mauritz (H&M).

Работу в России приостановила ИКЕА. Подробнее о закрытии шведских магазинов в России и Татарстане — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко