Казанский метеоролог рассказал, какую погоду ожидать татарстанцам в марте

Установившаяся в Татарстане и Казани аномально теплая погода уже к выходным придет в климатическую норму и будет составлять около -5 градусов, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.



Он отметил, что характер погоды изменится в связи с тем, что скандинавский антициклон уступит бразды правления погоде региона, и Татарстан окажется во власти активного черноморского циклона. Высока вероятность осадков, но их количество будет небольшим.

Февраль в Татарстане оказался на 6 градусов теплее нормы, температура воздуха в прошлом месяце совпала с нормой, характерной для марта (минус 3,5 градуса). Согласно долгосрочному прогнозу, погода в марте будет в пределах климатической нормы (3,5 градуса) и с избытком осадков.

«С четверга на пятницу и с пятницы на субботу давление существенно понизится, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — приводит слова метеоролога пресс-служба КФУ.

Как рассказывал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, теплая погода в Казани продержится до конца недели. Затем температура воздуха резко понизится и будет даже ниже нормы.

В целом, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в марте нас ожидает температурный фон в пределах климатической нормы — средимесячная температура составит порядка -4 градусов, а осадков должно выпасть порядка 34 миллиметров.

Маргарита Головатенко