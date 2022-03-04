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Кадыров попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева

07:25, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Кадыров попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой приказать бойцам взять Харьков, Киев и другие украинские города.

«Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур», — приводит его слова «РИА Новости».

Кадыров обратился к президенту с просьбой «дать закончить за день-два то, что творится там». Ситуацию на Украине глава Чечни назвал угрозой для государства.

До этого Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям Украины.

Глава Чечни также рассказывал о первых потерях среди чеченских уроженцев в ходе операции на Украине. По его словам, двое погибли, а шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Он добавил, что эти люди сделали выбор и отдали жизнь за безопасность двух стран.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 мар
    Нынешние нацики не только убийцы, но еще и экономические вредители для Украины. Каждый лишний день - это новые жертвы. Поэтому российской стороне надо создать невыносимые условия для властных структур украинской хунты, т.е ПАРАЛИЧ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, чтобы не то что проводить заседания Рады, даже мыслить об этом не могли. Имея господство в воздухе, высокоточное оружие, службу внешней разведку - такое достижимо.Не давать главарям нациков разгуливать и раздавать комментарии налево-направо ( к сожалению.9-у дню ни один особо значимый главарь нациков не пойман или уничтожен), а ловить и уничтожать, иначе они будут и дальше оболванивать простых обывателей Украины, что несомненно увеличит гибель людей. РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И БЫСТРОТА по-суворовски, а не тягомотна болотных переговоров,где можно нечаянно провалиться в приготовленную трясину.
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
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