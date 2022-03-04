Кадыров попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой приказать бойцам взять Харьков, Киев и другие украинские города.
«Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур», — приводит его слова «РИА Новости».
Кадыров обратился к президенту с просьбой «дать закончить за день-два то, что творится там». Ситуацию на Украине глава Чечни назвал угрозой для государства.
До этого Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям Украины.
Глава Чечни также рассказывал о первых потерях среди чеченских уроженцев в ходе операции на Украине. По его словам, двое погибли, а шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Он добавил, что эти люди сделали выбор и отдали жизнь за безопасность двух стран.
комментарии
Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !