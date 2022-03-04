АСВ отказалось от штрафных санкций к заемщикам

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) приняла дополнительные меры для поддержки заемщиков ликвидируемых банков, сообщает пресс-служба АСВ.



Принято решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации задолженности и мировых соглашений. По оформленным в иностранной валюте кредитам АСВ тоже зафиксирует курс по состоянию на 18 февраля.

До 30 сентября этого года всем обратившимся заемщикам АСВ не будет начислять неустойки, штрафы, пени и иные санкции, которые возникли после 28 февраля. До конца года приостанавливаются процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание.

Для заемщиков — военнослужащих и членов их семей предусмотрены отдельные льготы: с 28 февраля по 30 сентября 2022 года по запросу им могут предоставить льготный период с отсрочкой платежей по кредиту на срок до 6 месяцев и снижением процентной ставки до 0%.

Чтобы воспользоваться льготными условиями, необходимо обратиться в АСВ, приложив подтверждающие документы.

Предполагается, что эти меры позволят поддержать заемщиков в сложный период и обеспечить планомерное пополнение конкурсной массы ликвидируемых банков в будущем.

Ранее АСВ предоставляло информацию о ходе конкурсных производств в отношении ПАО «ИнтехБанк» и ПАО «Татфондбанк». Требования кредиторов «ИнтехБанка» на начало января были удовлетворены на 35,52%, «Татфондбанка» — на 52,41%.

Маргарита Головатенко