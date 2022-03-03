США вводят санкции против ряда российских авиастроительных предприятий
США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минфин страны.
Среди этих предприятий — Иркутский авиационный завод, завод «Авиастар» в Ульяновске, Бюро специального машиностроения, «Ижевские беспилотные системы», АО «Авангард», ФНПЦ «Титан-Баррикады», Салаватский химический завод, НИИ автоматики и гидравлики, Новосибирский авиаремонтный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Курганмашзавод, Государственный ракетный центр имени Макеева, Нижегородский авиазавод «Сокол», ОДК «Сатурн», Уфимское моторостроительное объединение, «Радиоавтоматика», Всероссийский институт авиационных материалов и другие.
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