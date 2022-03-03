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Банк России считает целесообразным «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСП

19:52, 03.03.2022
Банк России считает целесообразным «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСП
Фото: cbr.ru

Банк России «отвяжет» ставки от ключевой по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) и установит их фиксированные значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

В ЦБ считают, что в текущих условиях это целесообразно. А перечень отраслей и сфер деятельности МСП, которые нуждаются в приоритетной поддержке, должно определить правительство России.

Большинство программ льготного кредитования МСП сейчас привязаны к ключевой ставке. С учетом ее повышения до 20% эти программы потребуют изменения.

Дарья Акимова
ЭкономикаБанки

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