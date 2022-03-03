В Челнах приостановили работу центра, обучавшего детей без лицензии

В Набережных Челнах была приостановлена работа семейного центра развития «Умное поколение» из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на городской суд.

Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки. Согласно материалам дела, учреждение работало без лицензии на образовательную деятельность. Дети, обучающиеся здесь, находились в здании с 8.30 до 17.50, получали трехразовое питание, выходили гулять по часу в день и занимались самоподготовкой. На занятиях они изучали русский и английский языки, математику, окружающий мир, музыку, литературу, физкультуру. Также проводились занятия по бальным танцам, театру, олимпиадному движению и программированию.

Представитель центра с обвинением не согласился и заявил, что они не были заранее уведомлены о дате проведения проверки. Сейчас работа учреждения приостановлена до получения лицензии.



Дарья Акимова