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В России продолжат работать торговые центры «Мега»

15:39, 03.03.2022
В России продолжат работать торговые центры «Мега»
Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на то, что шведская компания IKEA решила приостановить работу в России, сеть торговых центров «Мега» продолжит функционировать в обычном режиме на территории страны. Обе компании входят в состав Ingka Group.

Как пояснили в Ingka, уже предпринимаются действия, связанные с обеспечением безопасности и благополучия работников, а также их семей. Они будут продолжены и в дальнейшем, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Деятельность IKEA приостановлена не только в РФ, но и в Белоруссии. Речь идет об ограничении экспорта и импорта в эти страны. Также приостанавливаются все производственные операции.

Диана Жиленкова
Общество

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