В России продолжат работать торговые центры «Мега»

Несмотря на то, что шведская компания IKEA решила приостановить работу в России, сеть торговых центров «Мега» продолжит функционировать в обычном режиме на территории страны. Обе компании входят в состав Ingka Group.



Как пояснили в Ingka, уже предпринимаются действия, связанные с обеспечением безопасности и благополучия работников, а также их семей. Они будут продолжены и в дальнейшем, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Деятельность IKEA приостановлена не только в РФ, но и в Белоруссии. Речь идет об ограничении экспорта и импорта в эти страны. Также приостанавливаются все производственные операции.

Диана Жиленкова