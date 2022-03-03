В Казани количество ДТП снизилось на 13,6%

Фото: Максим Платонов

В 2021 году в столице Татарстана произошло 1 528 ДТП, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. Количество смертей снизилось на 25,5% (погибли 38 человек), пострадавших — на 12,7% (1 765). Об этом сообщили в мэрии Казани.

В прошлом году в городе произошло 515 наездов на пешеходов, из них 271 — на пешеходных переходах. Количество подобных происшествий снизилось на 1,5% по сравнению с 2020 годом.

Фото: Максим Платонов

За первые два месяца 2022 года в городе произошло 41 ДТП с пешеходами. Пострадали 42 человека. В 2021 году за этот же период было зарегистрировано 28 аналогичных ДТП, ранения получили 27 горожан.

Диана Жиленкова