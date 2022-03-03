В Казани представили концепцию парка «Спортивный»

В Казани представили концепцию парка «Спортивный», который расположится на участке набережной от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена». Площадь объекта составит 76 га, сообщили в мэрии города.

Согласно концепции, парк будет включать в себя спортивную и игровую зоны, а также площадку для выгула собак. Для казанцев обустроят велосипедную и беговую дорожки, построят пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде.

Фото: kzn.ru

Кроме того, мэр Ильсур Метшин предложил создать интерактивный музей, который будет посвящен прошедшим в городе крупным спортивным событиям. По его словам, в музее должны быть электронные табло, кубки, форма спортсменов и медали.

Вчера стало известно, что в Казани планируют благоустроить набережную реки Ноксы. Парковая зона набережной будет включать в себя верхнюю и нижнюю террасы. На них будут располагаться спортивная и детская площадки, фестивальная зона и др.



Диана Жиленкова