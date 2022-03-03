Исследование: в Татарстане вырос спрос на психологов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан оказался в числе российских регионов, ставших лидерами по спросу на психологов. В республике на данных специалистов приходится 5% ваканский от общего объема по стране. Такие данные приводят эксперты hh.ru.

Также лидерами по спросу на психологов стали Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%) и Краснодарский край (5%). В целом по стране спрос на психологов по сравнению с началом 2021 года вырос на 111%.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Согласно результатам анализа вакансий, в последний месяц чаще всего таких специалистов искали образовательные учреждения, компании из области медицины и фармацевтики, сферы энергетики, госорганы, общественные организации и др.

Среднее заработное предложение в стране составило 38 тысяч рублей, в Татарстане — 30 тысяч рублей. А татарстанские соискатели рассчитывают на зарплату размером в 41 тысячу рублей.

Согласно результатам опроса ИА «ПромРейтинг», 29,4% татарстанцев отмечают признаки отклонений в своей психике и другие связанные с этим трудности. Чаще в психологических трудностях признаются женщины (32,4%). Среди мужчин о своих проблемах поведали 25,6% опрошенных. Чаще других в психологических трудностях признаются жители республики возрастом 25—34 года (47%).



Диана Жиленкова