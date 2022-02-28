Исследование: почти 30% татарстанцев наблюдают у себя признаки психологических проблем

Фото: Максим Платонов (архив)

29,4% жителей Татарстана отмечают признаки отклонений в своей психике и другие связанные с этим трудности. Таковы результаты опроса ИА «ПромРейтинг».

В психологических трудностях чаще признаются женщины (32,4%). Среди мужчин о своих проблемах поведали 25,6% опрошенных. Причем 47% татарстанцев, рассказавших о психологических трудностях, относятся к возрастной группе 25—34 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

46,9% жителей РТ признались, что за последние 2—3 года отмечали у себя признаки депрессии. За помощью психолога во время пандемии хотели обратиться треть татарстанцев.

В декабре в службе исследований hh.ru рассказали, что 61% жителей республики регулярно испытывают стресс на работе. Это самый высокий уровень по сравнению с показателями других регионов России. Причем 39% татарстанцев пытаются справляться со стрессом самостоятельно.



Диана Жиленкова