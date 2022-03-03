Казанский суд рассмотрит дело о взятках инспектора ГИСУ РТ

В ближайшее время перед Советским райсудом Казани предстанет бывший сотрудник ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» Ильнар Хабибрахманов. Сегодня Следком по РТ сообщил — окончательное обвинение ему предъявлено по трем взяткам на общую сумму 830 тысяч рублей.



В первоначальном обвинении инспектора указывалась сумма в 1 млн 36 тысяч. Причем после задержания в марте 2021 года Хабибрахманов признавал вину и по ходатайству СК попал под домашний арест.

На данный момент претензии силовиков бывший работник ГИСУ не признает, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ

По версии силовиков, в 2019—2020 годах обвиняемый напрямую и через посредников получал от представителей стройфирм-подрядчиков по госконтракту на 106 млн рублей вознаграждение за акты приемки выполненных работ по ремонту школ, детского сада и Дома культуры в Кукморском районе, реконструкции парка в Балтасинском районе и других. Информация об этом дошла до сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана, которые зафиксировали факт передачи средств.