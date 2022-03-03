В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 1 935 человек

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 935 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 121 324 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровел 2 821 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 89 547 человек. Умерли за весь период 1 738 заболевших, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердили 1 977 заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко