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В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 1 935 человек

11:18, 03.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 1 935 человек
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 935 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 121 324 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровел 2 821 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 89 547 человек. Умерли за весь период 1 738 заболевших, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердили 1 977 заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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