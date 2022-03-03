В Россию из Донбасса с 18 февраля эвакуировали более 142 тысяч жителей

Более 142 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были эвакуированы в Россию с 18 февраля, сообщает ТАСС.

За сутки число эвакуированных беженцев увеличилось еще на 5 тысяч человек. В числе беженцев более 88,7 тысячи граждан Украины и более 53 тысяч граждан России. Еще 646 человека — граждане иных государств.

Вчера сообщалось, что границу России за день пересекли более 132 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, к помощи беженцам подключилась «буквально вся Россия». Пункты временного размещения развернули в 15 регионах.

В Татарстане продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Пока вся помощь поступает на склады. После этого собранное погрузят в фуру и в ближайшие дни отправят в Ростовскую область. Татарстанцы приготовили продукты питания, товары первой необходимости, бытовую технику.

Вторая фура с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР отправилась в Ростовскую область вчера. «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко