США объявили о новых санкциях против России

США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России. В список включат 22 организации, передает ТАСС заявление Белого дома.

Дополнительные ограничительные меры коснутся организаций, «поддерживающих вооруженные силы России и Белоруссии».

Также США введут экспортные ограничения, которые коснутся нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Американская сторона заявила, что ограничения будут создаваться до тех пор, пока Москва продолжает эскалацию.

В ночь на 2 марта президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Он объявил о закрытии воздушного пространства для России, создании специальной рабочей группы для «расследования преступлений российских олигархов», о введении мощных экономических санкции. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина