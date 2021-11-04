Росрыболовство потребовало от «Татфлота» компенсировать природе более 130 тысяч мальков стерляди

Средневолжское территориальное управление Росрыболовства требует от компании «Татфлот» компенсации в связи с ущербом от деятельности компании на Куйбышевском водохранилище, сообщает Федеральное агентство по рыболовству.



Выяснилось, что «Татфлот» с 2018 года намывал песок на четырех месторождениях, но не произвел требуемое законом зарыбление. В связи с этим в Арбитражный суд Татарстана поданы четыре иска.

Всего компания должна выпустить 131,2 тыс. мальков стерляди массой 10 граммов, чтобы компенсировать ущерб природе. 12,2 тыс. мальков — на Мысовском месторождении, еще около 20 тыс. — на месторождении «Сокольское-II-Смысловское», 23 тыс. — на Зеленоостровском, еще 76 тыс. — на Пушкинском.

В августе Росприроднадзор подал иск к АО «Судоходная компания «Татфлот» о взыскании почти 47 млн рублей.

Маргарита Головатенко